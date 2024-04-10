«Потеряли меня?»: солистка «Тату» объяснила свое долгое отсутствие в Сети Юлия Волкова перестала вести соцсети и коротко остригла волосы

Солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова вышла на связь после месяца отсутствия в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и сообщила, что не хочет сейчас вести соцсети. Певица опубликовала свое последнее фото с короткой стрижкой и отметила, что ей «хочется тишины и спокойствия». Волкова пообещала периодически общаться с поклонниками и писать на нейтральные темы.

Ух, сколько вопросов, рассуждений, сообщений. Потеряли меня? Дорогие мои, со мной все хорошо, все мои родные и близкие живы и здоровы, а это самое главное. Мне не хочется сейчас активно вести Инстаграм, все внутри. Хочется тишины и спокойствия. Но иногда буду вам о чем нить вещать, о чем то нейтральном. Всех обняла, — написала Волкова.

В мае 2023 года солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова воссоединились и выступили перед началом матча 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Волкова и беременная Катина исполнили хит «Нас не догонят».

Дуэт распался в 2011 году, но сольные карьеры участниц не обрели большого успеха, в том числе политическая карьера Волковой, которая в 2021 году проиграла праймериз по отбору кандидатов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму от Кинешемского одномандатного округа Ивановской области.