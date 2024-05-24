Бывшая солистка «Тату» рассказала, какой недуг заставил ее покинуть эстраду Экс-солистка «Тату» Волкова рассказала о борьбе с раком щитовидной железы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Волкова

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова в эфире «Инсайт шоу» в сервисе YouTube рассказала, как боролась с раком щитовидной железы. Страшный диагноз ей поставили в 2012 году.

Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ нашли узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак… Операция прошла неудачно. Был порезан голосовой нерв, после чего случилась полная потеря голоса, — рассказала артистка.

Долгое время звезда не могла выступать на сцене, она прошла долгое лечение и реабилитацию. А через некоторое время онкология вернулась. В этот раз лечение прошло более удачно. Обследование в 2019 году показало, что певица здорова. Волкова призналась, что рассказать людям о своих проблемах, чтобы они поверили в себя и боролись с недугами.

Ранее Волкова вышла на связь после месяца отсутствия в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и сообщила, что не хочет сейчас вести соцсети. Певица опубликовала свое последнее фото с короткой стрижкой и отметила, что ей «хочется тишины и спокойствия». Волкова пообещала периодически общаться с поклонниками и писать на нейтральные темы.