Билан объяснил своё отсутствие на похоронах Градского

Певец Дима Билан объяснил, почему не пришёл на похороны композитора Александра Градского. В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» поп-исполнитель сказал, что не хотел, чтобы в его памяти остался образ неживого коллеги. Билан отметил, что посетил могилу Градского через девять дней после похорон.

Каждый воспринимает смерть по-разному, никого осуждать нельзя. Я не хотел оставлять в памяти эту неживую маску. Об этом не спорят, — рассказал Билан.

Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Накануне он был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Также известно, что в начале ноября артиста беспокоило пониженное артериальное давление.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В 1976 году записал песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», прославившую певца.

В последние годы Александр Градский являлся руководителем театра «Градский Холл» и был членом жюри шоу «Голос».

Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.