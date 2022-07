Beyonce выпустила первый за шесть лет альбом

Фото: BriganiArt/Bartill/Global Look Press

Американская певица Beyonce

Американская певица Beyonce выпустила первый за шесть лет альбом, об этом она сообщила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам звезды, его слили в сеть, однако преданные фанаты всё-таки дождались официального релиза.

Что ж, альбом слили, а вы все равно ждали официального релиза, чтобы вместе насладиться им. Я никогда ничего подобного не видела. Не могу в полной мере выразить свою благодарность за вашу любовь и защиту, — написала Бейонсе.

Седьмой студийный альбом вышел под названием Renaissance. Его главным девизом стала фраза «Release ya Wiggle» («Откройся, освободись, повеселись, потанцуй»). «Пластинка» вышла на лейблах Parkwood Entertainment и Columbia Records. Главным синглом альбома стала песня «Break My Soul», выпущенная 20 июня 2022 года.

Предполагается, что Reneissance станет первой из трех части большого музыкального проекта Beyonce. В него вошли 16 треков: I'm That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Break My Soul, Church Girl, Plastic Off the Sofa, Virgo's Groove, Move, Heated, Thique, All Up in Your Mind, America Has a Problem, Pure/Honey, Summer Renaissance. Самой длинной песней стала Virgo's Groove — ее продолжительность составила 6 минут 8 секунд.

В магазине на сайте Beyonce диджитал-версия альбома стоит $9,99, CD-диск — $12,98, виниловый сингл Break My Soul а-капелла и диджитал-сингл — по $1,29. Все доступные на сайте копии полного альбома были распроданы ранее по $32,98 за пластинку. Также предлагалось купить бокс-сеты за $39,99 с коллекционной обложкой, футболкой и диском — такие подарки доставят слушателям 29 июля.

