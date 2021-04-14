Беременная внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера

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Внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева связала себя узами брака с российским блогером Амираном Сардаровым, который ведёт канал «Дневник хача». Об этом сообщила блогер Анастасия Тукмачёва.

Свадьба была сыграна в Лас-Вегасе. Марьям с 14 лет живёт в США. Жених был в шортах и рубашке, а невеста — в просторном белом платье, которое не скрывало заметно округлившийся живот — девушка беременна.

Мероприятие посетили близкие родственники пары. Свадебную церемонию вёл актёр в образе Элвиса Пресли. Сами молодожёны пока не рассказали о радостном событии.

Сардаров перебрался жить в США в сентябре 2020 года, где через три недели познакомился с Мариам. Она младше блогера на 13 лет.

Как писал NEWS.ru, блогер BadComedian (Евгений Баженов) сделал предложение своей возлюбленной Кате Клэп (Екатерина Трофимова). Об этом сама невеста рассказала на своём YouTube-канале. Катя Клэп показала подписчикам обручальное кольцо и рассказала, что пока не знает, как именно его носить.