Евгений BadComedian сделал предложение Кате Клэп

https://static.news.ru/photo/bfdf0858-57f7-11eb-9590-fa163e074e61_660.jpg Евгений Баженов (BadComedian) Фото: evgenbad/instagram.com

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) позвал замуж свою коллегу Екатерину Трофимову (Катя Клэп). Отношения интернет-звёзд длятся уже несколько лет.

Об этом рассказала сама невеста на своём YouTube-канале.

Хорошие новости! Я выхожу замуж! <...> Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьёзных вещах, — поделилась она.

Катя Клэп показала подписчикам обручальное кольцо и рассказала, что пока не знает, как именно его носить.

Должно ли оно быть на руке постоянно или следует иногда снимать, например, при выполнении домашней уборки, — спросила она у аудитории.

Трофимова добавила, что в её жизни было много трудностей в 2020 году и пройти через них удалось только благодаря помощи Баженова, который был рядом в трудную минуту. Она подчеркнула, что их помолвка — не розыгрыш, а факт.

Ранее BadComedian, заявил, что в своих разборах ориентируется в первую очередь на мнение зрителей. Так он ответил на критику блогера Юрия Хованского, который упрекнул оппонента в избитом юморе и предвзятости, писал NEWS.ru.