Невеста рэпера Тимати модель Анастасия Решетова, у которой примерно через месяц должен родиться ребёнок, устроила катание на гидроцикле на Мальдивах.
Фото, которое она опубликовала в Instagram, напугало и вызвало негодование у части поклонников. Подписчики Решетовой назвали её поступок безответственным. Они посоветовали ей не забывать о беременности и не рисковать понапрасну.
Впрочем, некоторые комментаторы поддержали тягу модели к экстриму. Они назвали Решетову «боевой мамашей» и отметили, что беременность не является болезнью и не требует отказа от активного образа жизни, сообщает «Пятый канал».
Ранее News.ru писал, что бывшая жена Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка рэпера от модели. По её словам, у пары должен родиться мальчик.