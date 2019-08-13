https://static.news.ru/photo/41bfe4f6-bdb6-11e9-876d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram

Невеста рэпера Тимати модель Анастасия Решетова, у которой примерно через месяц должен родиться ребёнок, устроила катание на гидроцикле на Мальдивах.

Фото, которое она опубликовала в Instagram, напугало и вызвало негодование у части поклонников. Подписчики Решетовой назвали её поступок безответственным. Они посоветовали ей не забывать о беременности и не рисковать понапрасну.

Впрочем, некоторые комментаторы поддержали тягу модели к экстриму. Они назвали Решетову «боевой мамашей» и отметили, что беременность не является болезнью и не требует отказа от активного образа жизни, сообщает «Пятый канал».

Ранее News.ru писал, что бывшая жена Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка рэпера от модели. По её словам, у пары должен родиться мальчик.