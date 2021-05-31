Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой автомобиль в мире

https://static.news.ru/photo/55e31d72-c2b4-11eb-b918-96000091f725_660.jpg Певица Бейонсе и её супруг рэпер Jay-Z Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе и её супруг рэпер Jay-Z (Шон Картер) приобрели самый дорогой автомобиль в мире, передаёт портал The Telegraph со ссылкой на источники. По информации издания, покупка обошлась звёздной паре в $28 млн (около 2 млрд рублей). По данным инсайдеров, речь идёт о новом кабриолете Rolls Royce Boat Tail, представленном публике несколько дней назад.

В The Telegraph отметили , что роскошную машину разработали специально для езды по просёлочным дорогам Лазурного Берега, где часто бывают Бейонсе и Jay-Z. Представители известной марки постарались сделать их путешествия максимально комфортными: в багажнике есть не только мини-бар с холодильником, но и специальный механизм, превращающий пространство в полноценную зону отдыха.

О том, что кабриолет заказала именно знаменитая семья, говорит и синий цвет, который любят звёзды американского шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что спрос на суперъяхты во всём мире вырос до рекордных показателей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей верфей, строящих такие суда. Например, итальянский судопроизводитель Ferretti заявил о производстве 56 яхт в первом квартале 2021 года, что стало дня него рекордом и превысило любые прогнозы.