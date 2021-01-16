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Бедрос Киркоров рассказал о проникновении COVID-19 в семью Грачевских

14:06, 17 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бедрос Киркоров во время прощания с Борисом Грачевским рассказал об обстоятельствах проникновения COVID-19 в семью режиссёра.

Я узнал, что у него сначала заболела жена Катя, а потом уже он. Грачевский ещё очень молодой. Я не знаю, уделял ли Грачевский должное внимание своему здоровью, — отметил Бедрос Киркоров, слова которого приводит Teleprogramma.pro.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова умершего от коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания ушла со сцены, на которой стоял гроб с режиссёром.

36-летняя актриса могла с трудом сдерживать слёзы. Женщина была буквально убита горем. Вместе с ней сцену покинули и её друзья.

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