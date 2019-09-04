Заявление болгарского МИДа, призвавшего не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны привела к освобождению Европы, является попыткой разжечь «огонь» против России, считает певец Бедрос Киркоров.
Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию, — заявил народный артист России и Болгарии Telegram-каналу «Подъём».
По его словам, власти Болгарии поднимаю информационную «волну», говоря о том, что она была оккупирована. Он признал, что в стране судили болгарских фашистов, которые мешали партизанскому движению.
Как писал News.ru, бывшее болгарское руководство отреагировало на заявление МИД Болгарии о том, что Советская армия вместо освобождения от нацизма принесла в Европу репрессии. Экс-министр внутренних дел страны Румен Петков назвал эту позицию безумством.