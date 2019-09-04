https://static.news.ru/photo/bea74002-cf47-11e9-a50d-fa163e074e61_660.jpg Бедрос Киркоров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заявление болгарского МИДа, призвавшего не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны привела к освобождению Европы, является попыткой разжечь «огонь» против России, считает певец Бедрос Киркоров.

Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию, — заявил народный артист России и Болгарии Telegram-каналу «Подъём».

По его словам, власти Болгарии поднимаю информационную «волну», говоря о том, что она была оккупирована. Он признал, что в стране судили болгарских фашистов, которые мешали партизанскому движению.

Как писал News.ru, бывшее болгарское руководство отреагировало на заявление МИД Болгарии о том, что Советская армия вместо освобождения от нацизма принесла в Европу репрессии. Экс-министр внутренних дел страны Румен Петков назвал эту позицию безумством.