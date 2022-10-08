Башаров, Тодоренко, Бероев поднимут дух: зачем вернули «Ледниковый период» Премьера шоу «Ледниковый период. Снова вместе» состоится на Первом канале 15 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Первый канал приступил к съемкам нового сезона проекта «Ледниковый период», который выйдет в эфир 15 октября. Слухи о закрытии программы не подтвердились. В этот раз шоу получит в названии приставку «Снова вместе». Корреспонденты NEWS.ru побывали на съемочной площадке и узнали, что нового будет в проекте и зачем он возвращается на экран.

Кто из участников берет на съемки детей?

Продюсер шоу Илья Авербух в беседе с NEWS.ru пояснил, что слухи о закрытии проекта не имели под собой никакого основания.

Слухи на то и слухи, чтобы всё время кого-то закрывать, выгонять. Руководство Первого канала поддержало моё предложение продолжить [проект], чему я рад. У проекта могут быть свои перерывы, своё дыхание. Мы постараемся быть по-прежнему актуальными, интересными и отвечать духу времени, — подчеркнул продюсер.

В новом сезоне участвует жена Ильи Авербуха актриса Елизавета Арзамасова. Она катается в паре с серебряным призером Олимпийских игр Никитой Кацалаповым. Выбор ледового партнера для своей жены Авербух объяснил тем, что у Никиты Кацалапова старая спортивная травма, а «Лиза у нас в проекте самая легонькая».

На вопрос о том, с кем родители на время тренировок и съемок оставляют годовалого сына Льва, Авербух ответил, что в их семье «есть прекрасные бабушки и есть няни». При этом продюсер добавил, что на следующие съемки «Ледникового периода. Снова вместе» малыша они, скорее всего, возьмут с собой. По словам Ильи, и он, и Лиза много времени посвящают работе, однако стараются, чтобы сын нехватки родительского внимания не чувствовал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Еще один участник нового сезона актер Марат Башаров уже привел с собой на съемки шестилетнего сына Марселя. А Регина Тодоренко, ставшая мамой во второй раз чуть больше трех месяцев назад, привезла обоих сыновей — и Михаила, и трехмесячного Мирослава, которые родились у нее в браке с певцом Владом Топаловым. За кулисами за мальчиками присматривала няня.

Тодоренко выступает в паре с фигуристом, серебряным призером Олимпийских игр Александром Энбертом. Их номер ведущий Алексей Ягудин назвал «изумительной пропагандой семейных ценностей, в хорошем смысле слова».

Первый номер, посвященный СВО

Все участники нового сезона проекта уже имеют значительный опыт в фигурном катании. Большинство из них снимались в проекте «Ледниковый период» в предыдущих сезонах.

К примеру, Егор Бероев участвовал в проекте в 2014 году и катался с Татьяной Навкой. В новом сезоне его партнершей стала олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Пара открыла сезон, выступив первой. Во время номера Егор Бероев поскользнулся и упал на льду, позже за кулисами он выглядел очень расстроенным.

В беседе с NEWS.ru артист списал своё падение на необкатанный лёд.

Лёд новый, слишком чистый, еще не обкатанный. Плюс волнение. Поэтому упал. Немного обидно, — объяснил актер.

Егор Бероев не согласился с точкой зрения некоторых зрителей, которые считают, что сейчас не время показывать по телевизору развлекательные шоу. По мнению артиста, шоу как раз «поднимают дух народа, поэтому шоу необходимы».

Что мы — артисты — можем сделать в нынешней ситуации для нашей страны? Мы не должны унывать, мы должны поднимать дух внутри общества, дух народа. Чем поднимать? Позитивом, радостью. И уверенностью в том, что мы победим, верой в будущее нашей страны, — подчеркнул артист.

Егор Бероев признался, что своё выступление — номер на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной с вставленными в нее строками стихотворения Константина Симонова «Жди меня» — он посвятил друзьям, которые участвуют в СВО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Елена Ильина и актер Егор Бероев во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Закадровый голос, читающий в номере строки «Жди меня, и я вернусь», принадлежит замкомандира роты спецназа ВДВ, который является ближайшим другом Бероева.

Я попросил его прочитать это стихотворение, записать его, адресуя своей жене. И он записал. И записал великолепно. И вся страна теперь сможет услышать его голос и проникновенные строки, — рассказал артист.

На вопрос NEWS.ru о личном отношении к частичной мобилизации Егор Бероев ответил, что не боится оказаться на передовой.

Если мобилизуют — пойдём! Почему нет? Пойдём! — заявил артист.

Кандидатуру Щербаковой утвердил лично Авербух

В новом сезоне «Ледниковый период. Снова вместе» продолжат кататься в паре Даня Милохин и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Ведущий шоу Алексей Ягудин признался, что продюсеры рассматривали другую партнершу для Данилы и другого партнера для Евгении. Однако «так как Даню и Женю именно в паре очень сильно полюбили зрители, то было решено оставить как есть», объяснил Ягудин.

Евгения Медведева, по ее словам, очень обрадовалась возможности снова кататься с Милохиным.

Я рада снова находиться в проекте. И у меня лучший партнер в мире! — считает спортсменка.

Кстати, в прошлом сезоне поклонники приписывали паре романтические отношения. В беседе с NEWS.ru Данила и Евгения расставили все точки над «i», объяснив, что между ними не было никакого романа. Данила пояснил, что не знает «кто это (слух о романе. — NEWS.ru) запустил, точно это сделали не мы с Женей». По завершении прошлого сезона Медведева и Милохин, по их словам, «общались не часто, разве что иногда созванивались».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Ведущих в новом сезоне проекта будет трое: Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова, это ее дебют в роли ведущей.

Аня работала со мной в Сочи (в качестве артистки ледового шоу Авербуха «Чемпионы». — NEWS.ru). Она говорила, что кататься в «Ледниковом периоде» в качестве участницы пока не готова, а вот если бы была возможность быть ведущей, то было бы здорово. Я предложил Константину Львовичу (Эрнсту кандидатуру Анны. — NEWS.ru) — он согласился. И вот Аня здесь, — рассказал продюсер.

Илья Авербух признался, что предпочитает не думать о том, что будет делать, если кто-то из участников «Ледникового периода. Снова вместе» попадет под частичную мобилизацию и будет вынужден покинуть шоу.

Как говорят в Федерации фигурного катания России, «в сослагательном наклонении не работаем», — объяснил продюсер. — Мы живем в едином законе, в единой стране, мы никуда не исчезаем, мы вместе с нашей страной. И будет так, как будет.

Что касается состава судей, то в первых выпусках шоу председателем жюри будет советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный деятель искусств Елена Чайковская. Это связано с тем, что накануне съемок Татьяна Тарасова, уже ставшая одним из символов проекта, попала в больницу. Участники «Ледникового периода» надеются, что Татьяна Анатольевна поправит здоровье и сможет вернуться в жюри.