Бари Алибасов перестал употреблять спиртное

https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов признался, что уже два месяца не употребляет алкогольные напитки. Он сам решил завязать с пагубной привычкой.

Правильно говорить не «где тонко, там и рвётся», а «где тонко — там и рвота». Если серьёзно, всё зависит не от профессии, а от личных качеств человека. Кто-то пьёт, кто-то не пьёт, у всех по-разному, — отметил артист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он использует свободное время для создания новой программы. Сейчас идёт отбор материала. Затем будет создан сценарий, после чего музыканты приступят к репетициям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве.