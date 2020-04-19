Федосеева-Шукшина переписала квартиру на Алибасова из-за враждующей родни

https://static.news.ru/photo/9191f2c2-8254-11ea-93cb-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру.

Произошло это в сентябре прошлого года. Пара приехала в офис к юристу, чтобы оформить эту сделку.

Лидия Николаевна в тот день была в хорошем настроении. Она сразу сказала, что добровольно оформляет квартиру на Алибасова, чтобы остановить вражду между роднёй, — отметил Жорин.

По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве, пишет StarHit.

Как писал NEWS.ru, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться на знаменитой фамилии.