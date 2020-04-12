Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о вражде с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/0b46aa76-7c43-11ea-a3f7-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает.

Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак с звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться на знаменитой фамилии, заявила она в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Ольга Шукшина откровенно враждует с мужем матери и даже представила в эфире программы аудизапись одного из таких конфликтов с продюсером. на ней слышно, как дочь актрисы пытается выгнать из квартиры матери её супруга, угрожает полицией. Бари в долгу не остаётся и оба оппонента поливают друг друга отборными выражениями.

Впрочем, Ольга в конфликте не только с Алибасовым, до этого она шесть лет не разговаривала с матерью и до сих пор не общается с сестрой Машей. Дочь актрисы обижена на родню, хотя сам Алибасов уверен, что наследники Федосеевой-Шукшиной переругались в пух и прах на почве дележа имущества знаменитых родителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина переживают карантин в отдельных квартирах. У продюсера к тому же имеются серьёзные проблемы со здоровьем.