«Марафон с гробами»: Барецкий подержит кампанию по вакцинации

https://static.news.ru/photo/cc9b519a-b6ee-11eb-be51-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский шоумен Стас Барецкий, возглавляющий Союз профессиональных ритуальных агентов, планирует организовать в июне забег с гробами из Санкт-Петербурга в Москву. Вырученные с мероприятия средства он собирается направить на поддержку программы вакцинации от коронавируса, передаёт портал «Форпост Северо-Запад».

Барецкий добавил , что хочет популяризировать ритуальный бизнес в РФ. По его словам, в данной сфере трудятся «не одни мафиози и сектанты».

Всем участникам мероприятия шоумен обещает ценные подарки, включая автомобиль. Единственное условие, отметил артист, — преодолеть дистанцию до конца. При этом соревноваться смогут все желающие, главное, подчеркнул шоумен, — чтобы гроб был в натуральную величину.

Я хочу организовать марафон пробежки с гробами. Прямо сейчас согласуем это с администрацией. На волне всех этих соревнований могильщиков в Новосибирске, Томске, я решил сделать благотворительный марафон — пробежка из Петербурга в Москву, — резюмировал Барецкий.

В феврале шоумен предлагал создать кладбище для звёзд российского шоу-бизнеса. По его словам, специальный погост для знаменитостей могут оборудовать танцполом, где зазвучит «жизнеутверждающая эстрадная музыка».

Ранее сообщалось, что криминальная история Московской области (Мытищи, Подольск, Люберцы) всё ещё не завершилась. Там по-прежнему живут бандиты, которые только прикрываются легальным бизнесом. Об этом в разговоре с журналистами рассказал Барецкий. По его словам, криминальные авторитеты 1990-х годов хранили все свои тайники в Подмосковье, чтобы, если что, «работали в столице».