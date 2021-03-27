«Бабуся!»: стало известно, как на самом деле называют Пугачёву её дети

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Алла Пугачёва случайно сняла на видео, как на самом деле называет её дочь Лиза. Забавный ролик опубликован на странице её супруга в Instagram.

На кадрах Гари и Лиза танцуют в холле замка на первом этаже, певица снимает их со второго этажа.

Примадонна интересуется, почему дети не спят, если у них есть возможность отдохнуть. На это Лиза бойко отвечает матери, что у них тут «заседание».

Какие штанишки у Лизы! А какие тапочки! Кто ж тебе их купил? — продолжает диалог с детьми артистка.

И получает совершенно неожиданный ответ:

Бабуся! Ты, бабусь, ты!

В ответ Пугачёва с деланным огорчением сетует: «Бабуся...»

Ролик изрядно насмешил пользователей, который увидели в нём прекрасное чувство юмора Примадонны. «Замечательная семейка!», «Зато всё честно», — смеются в комментариях поклонники Пугачёвой.

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