СМИ узнали, кого дети Киркорова считают мамой

https://static.news.ru/photo/a0778d90-8f66-11eb-993b-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров и Екатерина Гусева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дети Филиппа Киркорова называют мамой его приятельницу Екатерину Гусеву. У певца и диджея сложились очень хорошие отношения, Гусева много времени проводит с семьёй певца.

Идиллию, царящую в доме Киркорова, показали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Журналисты рассказали, как Гусева делает уроки с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми.

Дети Киркорова, девятилетняя Алла-Виктория и восьмилетний Мартин давно называют Катю Гусеву мамой, — утверждает журналист телеканала.

Сама Гусева объяснила такой факт просто: детям хочется, чтобы у них была мама. А вот кто ею станет, это уже выбор самого певца.

Алла-Виктория Киркорова родилась в ноябре 2011 года в Майами. Её назвали в честь матери Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой. Через год в США суррогатная мать родила певцу сына Мартина-Кристена. Крёстными детей стали Андрей Малахов и бизнесвумен Наталья Ефремова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поп-король российской эстрады Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец.