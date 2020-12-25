Киркоров хочет жениться на одной из суррогатных матерей своих детей

https://static.news.ru/photo/8e9fccb0-4658-11eb-998f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров намерен завершить 15-летний холостяцкий период в своей жизни и уже готовится к свадьбе с одной из женщин, родивших ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, утверждает актриса и певица Алёна Кравец.

Разговоры о том, что Киркоров может покончить с одинокой жизнью, ходят в светской тусовке уже не первый месяц. Известно, что Мартин и Алла-Виктория родились с разницей всего в семь месяцев. Это означает, что их вынашивали разные суррогатные матери. По утверждению Алёны Кравец, Киркоров намерен уже в ближайшее время показать свою избранницу общественности, пишет «Собеседник».

В последние дни у нас на Рублёвке активно обсуждают предстоящую свадьбу Филиппа Киркорова. Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время, — заверила певица.

Кравец сказала, что считает себя лучшей партией для поп-короля. Певица уверена, что Киркорову нужна добрая, ласковая и скромная девушка, такая, как она сама.

Разговоры о своей грядущей свадьбе Киркоров изрядно подогрел и сам. Недавно он появился в Доме моды Аники Керимовой, где шьют свадебные наряды для звёзд шоу-бизнеса. В платье от Керимовой весной вышла замуж Лена Ленина, а осенью там сшили свадебный наряд за 11 млн рублей для певицы Азизы.

Отметим, что имена и внешность суррогатных матерей своих детей Киркоров держит в секрете. О них до сих пор ничего не известно. Детей певца уже достаточно долгое время воспитывает близкая подруга поп-короля Наталья Ефремова.

Как сообщал NEWS.ru, Филипп Киркоров изумил своих поклонников поцелуем в губы со своей замужней коллегой по сцене Анастасией Стоцкой. Киркорова и Стоцкую уже подозревали не только в бурном романе, но и в том, что певица является матерью детей поп-короля. Артисты не раз опровергали эти слухи.