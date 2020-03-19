https://static.news.ru/photo/cc0c69d4-6966-11ea-805f-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина перенесла юбилейный концерт, посвящённый её 70-летию, в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости.

Сборник мы выпустим с коллективом «Русской песни», спектакль подготовим. Концерт вот подготовили, но пришлось перенести. Мы обязательно его отснимем, мы не можем без зрителей его снимать, потому что энергии нет, аплодисментов нет... Мы для них работаем, для людей. Поэтому подождём чуть-чуть, зато потом шарахнем, — привели слова певицы в агентстве.

Надежда Бабкина добавила, что очень любит день рождения, цветы, подарки, гостей и танцы на празднике, однако мероприятие придётся отменить из-за распространения вируса.

Давайте попозже, когда более или менее страхи все пропадут по поводу этих вирусов, пока не успеют новые зародиться, мы устроим гулянку, — процитировали певицу РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Надежда Бабкина и Евгений Гор хотят стать родителями. Пара решила, что усыновление может стать для них оптимальным вариантом.