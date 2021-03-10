Азиза рассказала, как обманывала жениха ради участия в шоу «Маска»

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Певице Азизе пришлось придумывать разные отговорки для своего итальянского жениха по имени Алессандро ради участия в шоу «Маска». Участникам проекта запрещено рассказывать о своём участии в шоу, чтобы сохранять интригу.

Поэтому певице, которая общалась с женихом 24 часа онлайн в сутки, пришлось выдумывать разные предлоги, пишет «Собеседник».

Так как мы 24 часа в сутки находимся с ним в онлайн, мне приходилось выкручиваться. Когда нужно было на репетицию или на съёмку, я говорила, что еду на студию записывать новые песни, — рассказала изданию исполнительница.

Однако это никак не отразилось на отношениях Азизы и её нового избранника. Он уже прилетел из Италии в Россию, чтобы вести артистку под венец.

На свой уход из шоу «Маска» Азиза отреагировала очень эмоционально. Сняв маску, она не могла произнести ни слова, а на её лице отразилась такая буря эмоций, что в растерянности были и члены жюри.

Особенно ошарашенным казался председатель Филипп Киркоров. По сути, он «зарубил» собственную бывшую возлюбленную. В молодости король эстрады долго ухаживал за певицей и звал её замуж, но она влюбилась в другого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азиза сменила стиль после знакомства со своим женихом Алессандро. Певица отметила, что даже начала носить новую причёску — каре.