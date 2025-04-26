Возлюбленная Лепса рассказала о трудностях в отношениях с певцом Аврора Киба заявила, что общество не воспринимает ее отдельно от Лепса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс, Аврора Киба

Невеста 62-летнего певца Григория Лепса Аврора Киба выразила недовольство тем, что ее воспринимают исключительно через призму отношений со знаменитым женихом, поделилась девушка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 19-летняя возлюбленная исполнителя сказала о желании обрести собственную узнаваемость и самодостаточность.

Она пыталась быть луной, она пыталась быть солнцем, она пыталась быть Авророй Кибой, но она всё равно «невеста Григория Лепса», — сказала девушка.

Ранее Аврора Киба, известная как невеста российского исполнителя Григория Лепса, сделала откровенное признание. Девушка опубликовала фотографию до операции, подтвердив факт проведения ринопластики. На снимке видно, что хирургическим путем была устранена характерная горбинка на носу.

До этого Киба впервые появилась на публичном мероприятии вместе с матерью. Они посетили премьеру сериала „Актерище“. Ходили слухи, что Лепс намерен официально оформить отношения с молодой избранницей уже этим летом. 62-летний артист выразил желание иметь детей и готовность к отцовству. При этом, как сообщают инсайдеры, мать Авроры скептически относится к скорому переезду дочери в дом музыканта и пытается отговорить ее от этого шага.