Авербух раскрыл смысл номера Загитовой в финале «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/04757b5e-46e7-11eb-8300-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В конце сезона в популярном телешоу «Ледниковый период» должна выступить ведущая шоу, фигуристка Алина Загитова. Продюсер и режиссёр программы Илья Авербух рассказал о её номере.

По его словам, кататься Загитова будет под мелодичную композицию исполнителя Томми Профитта Will I make It out Alive, что в дословном переводе звучит как «выберусь ли я отсюда живой». Хореографом выступит сам Авербух.

Песня про надежду, как я её понимаю. В ней есть такие слова: «Всё разваливается на части. Нужно выбираться, пока можешь». То есть история про сильного человека. Главное — выбраться живым. В общем, всё про нас, — сообщил он.

Авербух добавил, что выступать фигуристка будет в полной темноте в белом луче света. Он отметил, что во время репетиций Загитова оттачивала элементы десятки раз, чтобы добиться идеала, пишет StarHit.

Ранее сообщалось, что Загитова взяла паузу в спортивной карьере и с тех пор практически не появлялась на сцене, но работает в проекте Авербуха ведущей вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. С этим связаны новые скандалы вокруг фигуристки. Так, бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен подвергла критике телевизионную деятельность фигуристки.

В своём критическом замечании Чен заявила, что работа Загитовой на телевидении может вызывать лишь чувство неловкости. Фигуристка попросту не может найти правильные слова, не может задать чёткий вопрос участникам шоу. По мнению Чен, именно из-за Загитовой «Ледниковый период» значительно сдал в 2020 году.

