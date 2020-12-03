Авербух отреагировал на слухи вокруг экранного времени Загитовой в его шоу

https://static.news.ru/photo/6df8099c-3595-11eb-8661-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о том, что олимпийской чемпионке 2018 года фигуристке Алине Загитовой сократили экранное время на шоу «Ледниковый период».

Известно, что Загитова является ведущей проекта в паре с Алексеем Ягудиным.

Это вершина глупости. Надо сойти с ума, чтобы такую глупость написать. Алина прекрасно ведёт передачу, — отметил Авербух, слова которого приводит портал Teleprogramma.pro.

Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация, что Авербух недоволен Загитовой. В частности, утверждалось, что хореограф якобы хочет, чтобы фигуристка нашла себя в другом направлении.

Ранее NEWS.ru писал, что пара Елена Ильиных — Влад Топалов прекратила своё участие в «Ледниковом периоде» после итоговых оценок в последнем выпуске шоу. Пара уступила по баллам другим номинированным на выбывание участникам проекта — Татьяне Волосожар и Евгению Пронину.

Какая пара покинет проект или останется бороться за медали шоу — решалось в выпуске, который вышел в эфир 28 ноября.