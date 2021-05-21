Астролог Василиса Володина назвала опасным конец мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своём Instagram опубликовала прогноз на неделю с 24 по 30 мая. Она предупредила, что в конце месяца россиян ждёт опасность.
По её словам, главные события предстоящей семидневки будут закручиваться 26 мая — лунного затмения. Главной проблемой астролог назвала повышенный риск конфликтов с родственниками. Особенно это касается Близнецов и Стрельцов, однако любому знаку можно сказать «и тебе достанется от меня».
Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз, не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля — завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа, — предупредила она.
Володина также отметила, что люди практически до июля будут находиться под влиянием квадрата Меркурия с Нептуном. В связи с этим всем придётся продираться через самообман и ложь окружающих.
Ну и Венера из Близнецов туда же — квадрат к Нептуну в Рыбы, — пояснила астролог.
Она
Ранее астрологи назвали четыре знака, с представителями которых лучше не спорить и не идти им наперекор. Они умеют жёстко ответить своим противникам и с ними в любой ситуации лучше держать ухо востро.