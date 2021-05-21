Астролог Василиса Володина назвала опасным конец мая

https://static.news.ru/photo/31f358f2-bad3-11eb-8e2c-96000091f725_660.jpg Фото: vasilisa.volodina/instagram.com

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своём Instagram опубликовала прогноз на неделю с 24 по 30 мая. Она предупредила, что в конце месяца россиян ждёт опасность.

По её словам, главные события предстоящей семидневки будут закручиваться 26 мая — лунного затмения. Главной проблемой астролог назвала повышенный риск конфликтов с родственниками. Особенно это касается Близнецов и Стрельцов, однако любому знаку можно сказать «и тебе достанется от меня».

Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз, не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля — завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа, — предупредила она.

Володина также отметила, что люди практически до июля будут находиться под влиянием квадрата Меркурия с Нептуном. В связи с этим всем придётся продираться через самообман и ложь окружающих.

Ну и Венера из Близнецов туда же — квадрат к Нептуну в Рыбы, — пояснила астролог.

Она добавила , что в этот период некоторые могут почувствовать романтическое настроение, влюблённость и нежность, однако шанс узнать правду о том, «какой волк скрывается под личиной нежно любимой овцы» будет низким.

Ранее астрологи назвали четыре знака, с представителями которых лучше не спорить и не идти им наперекор. Они умеют жёстко ответить своим противникам и с ними в любой ситуации лучше держать ухо востро.