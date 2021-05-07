Астрологи назвали четыре самых злопамятных и мстительных знака

https://static.news.ru/photo/c2b82db8-afb1-11eb-ac35-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Астрологи назвали четыре знака, с представителями которых лучше не спорить и не идти им наперекор. Они умеют жёстко ответить своим противникам и с ними в любой ситуации лучше держать ухо востро, приводит рекомендации специалистов по звёздам «Клубер».

Первыми в топе самых мстительных знаков значатся Скорпионы, которые славятся своим упрямством, непримиримостью и даже свирепостью. Они на редкость злопамятны, предупреждают астрологи, у них отличная память на разного рода пощёчины или оскорбления. И даже если с виду ничего не произошло, и обидчик продолжает общаться со Скорпионом, нужно помнить, что наступит момент, когда ему обязательно отомстят. Правда, бывает, что разгневанный Скорпион почему-то оставляет обидчика в покое.

Рыбы на самом деле не так просты, хотя с виду могут казаться тихонями, чувствительными и робкими. На самом деле они способны долго терпеть, но в душе будут проклинать обидчика. В итоге всё это выливается в поток злобы или жестокую месть. В силу своей общительности они убедят всех окружающих в виновности своего обидчика и настроят людей против него. С ними можно помириться, но обиды они запомнят навсегда и при случае «вернут» их неприятелю.

Тельцы умеют успешно копить обиды и присматриваются к врагу. С ними стоит держать дистанцию, иначе жизнь неприятеля превратится в лавину проблем. Представители этого знака не станут «жалить» исподтишка — они просто превратят жизнь обидчика в ад, пока те не сбегут с позором.

Девы по праву занимают четвёртое место в рейтинге самых мстительных знаков Зодиака. Многие даже не понимают, за что их обижают и высмеивают Девы, — а это саркастические шуточки за спиной, поток негатива, бесконечные издевательства, пока жертва сама понуро не уйдёт прочь. Причиной может быть сущая ерунда, которая может глубоко уязвить Деву.

Как сообщалось ранее, знаменитый российский астролог Павел Глоба перечислил знаки зодиака, для которых май сложится крайне удачно. Он посоветовал набраться терпения тем, у кого что-то не получается, а также не строить долгосрочных планов.