Павел Глоба назвал пять знаков зодиака, которые добьются успеха в мае

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Знаменитый российский астролог Павел Глоба перечислил знаки зодиака, для которых май сложится крайне удачно. Он посоветовал набраться терпения тем, у кого что-то не получается, а также не строить долгосрочных планов.

Овны

Месяц для них станет очень успешным, но нужно не витать в облаках, а смотреть на ситуацию реалистично. Для этого знака май может сложиться хорошо, как по части карьеры, так и личной жизни.

Тельцы

Этот знак, наконец, сможет наладить отношения с родными. А с середины мая они должны будут усиленно поработать, тогда результат не заставит себя ждать.

Львы

Львов будут ждать неприятности с возлюбленными, если они будут слишком налегать на работу и забывать про свою половинку, цитирует Глобу «МК». Нужно найти компромисс и уделить время близкому человеку. Успех на деловом поприще тоже придёт.

Козероги

Серьёзное продвижение по карьерной лестнице ждёт козерогов. Особое везение звёзды приготовили для госслужащих и творческих людей.

Рыбы

Знаку лучше потратить май на восстановление отношений в семье. Они смогут решить сложные вопросы с партнёром и ликвидировать финансовые проблемы.

Ранее NEWS.ru писал, что астрологи перечислили знаки зодиака, которым судьба чаще остальных преподносит неприятные сюрпризы, и дали несколько советов, как не усложнять себе жизнь.