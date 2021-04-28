Астрологи назвали знаки зодиака с самой сложной судьбой

Астрологи перечислили знаки зодиака, которым судьба чаще остальных преподносит неприятные сюрпризы и дали несколько советов, как не усложнять себе жизнь.
Как
У Рыб проблема в вечном ожидании счастья. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, они всё время чего-то ждут. В этом ожидании может пройти вся их жизнь, предупредили астрологи.
Скорпионы сами создают себе проблемы — часто в их голове существет миф о том, что добиться счастья можно только тяжёлым трудом.
Поэтому жизнь некоторых Скорпионов может превратиться в бесконечную битву. Им рекомендуется избавиться от синдрома отличника и перестать недооценивать себя, — сказано в статье.
А вот Близнецы слишком противоречивы и непостоянны, что может стать проблемой для достижения их целей. Они редко концентрируются на чём-то и доводят дело до конца.
Причиной проблем в жизни Овнов может стать их особенность раздувать из мухи слона. Они буквально во всём видят проблемы, конфликты и сложности.
Ранее NEWS.ru писал, что астрологи назвали пары знаков зодиака, которым сложно построить друг с другом полноценные отношения, однако они могут стать прекрасными любовниками.