Астрологи назвали знаки зодиака с самой сложной судьбой

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Астрологи перечислили знаки зодиака, которым судьба чаще остальных преподносит неприятные сюрпризы и дали несколько советов, как не усложнять себе жизнь.

Как пишет Пятый канал, в списке астрологов оказались пять знаков зодиака: Весы, Рыбы, Скорпионы, Близнецы, Овны. Так, самой большой проблемой первого знака являестя неуверенность. Иманно она мешает Весам реализовать свои возможности в полной мере. Они тратят огромные ресурсы, чтобы понравиться окружающим, и часто упускают что-то важное.

У Рыб проблема в вечном ожидании счастья. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, они всё время чего-то ждут. В этом ожидании может пройти вся их жизнь, предупредили астрологи.

Скорпионы сами создают себе проблемы — часто в их голове существет миф о том, что добиться счастья можно только тяжёлым трудом.

Поэтому жизнь некоторых Скорпионов может превратиться в бесконечную битву. Им рекомендуется избавиться от синдрома отличника и перестать недооценивать себя, — сказано в статье.

А вот Близнецы слишком противоречивы и непостоянны, что может стать проблемой для достижения их целей. Они редко концентрируются на чём-то и доводят дело до конца.

Причиной проблем в жизни Овнов может стать их особенность раздувать из мухи слона. Они буквально во всём видят проблемы, конфликты и сложности.

Ранее NEWS.ru писал, что астрологи назвали пары знаков зодиака, которым сложно построить друг с другом полноценные отношения, однако они могут стать прекрасными любовниками.