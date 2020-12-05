Асмус «жёстко отравилась» на Шри-Ланке во время съёмок

https://static.news.ru/photo/ef2f87f8-36f1-11eb-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская 32-летняя актриса Кристина Асмус рассказала о сложностях во время недавних съёмок «Булок» на Шри-Ланке. По её словам, работа над картиной шла в экстренном формате. Артистка добавила, что во время создания ленты она «жёстко отравилась». Отечественная звезда сыграла главную роль в комедийном проекте Олега Асадулина.

Создание фильма начали в азиатской стране, но пандемия COVID-19 внесла коррективы. Работу продолжили в Москве, и теперь эта часть съёмок завершилась. Асмус опубликовала кадры процесса и поделилась впечатлениями на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Драки? Погони в тропиках? Впервые ездить на мопеде, ещё и переезжая железную дорогу? Жёстко отравиться на острове? 16 часов подряд на изнуряющей жаре в зимнем пуховике и сапогах с мехом? Начинать рабочий день около 4 утра? Ночью разгуливать в купальнике на улице в мороз −2? <...> Да! Если это съёмки фильма «Булки», — написала актриса.

Она отметила, что работа над комедией продолжится после открытия границ. Накануне актриса Стася Милославская прокомментировала откровенную сцену из фильма «Текст» с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского. По её мнению, смелость коллеги достойна восхищения, а сам фрагмент был необходим именно в таком «грязном формате». Милославская считает, что не все зрители были готовы увидеть подобную сцену в кино, отсюда такое большое количество критики, которая обрушилась в первую очередь на Асмус.

Как писал NEWS.ru, ранее Асмус опубликовала снимки, сделанные в ванной. На фото она без одежды лежит в воде, а всё самое сокровенное скрывает пена. В подписи к этим кадрам Асмус пояснила, что фотографировалась по заданию режиссёра Клима Шипенко для фильма «Текст».

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу — шоумену Гарику Харламову.