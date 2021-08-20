Артемий Лебедев рассказал о неуважении россиян к флагу страны

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своём YouTube-канале оценил новость о том, что в Каменске-Уральском отметят День государственного флага, составив триколор из автомобилей. Лебедев в ролике неоднократно отметил, что жители РФ не уважают флаг своей страны.

Бизнесмен обратил внимание на свою предыдущую публикацию, где критиковал флаг РФ за то, что он печатается «на самой дешёвой синтетической ткани и просвечивает насквозь». Вскоре после поста фанаты прислали ему множество снимков с окрашенными в триколор скамейками, деревьями и мусорными баками.

Оказывается, дешёвая ткань — это не самое страшное, что бывает. Ребята накидали просто вариантов, из которых понятно, что флаг в России — это вещь, к которой вообще никто не испытывает никакого уважения. Но при этом все считают, что его можно использовать в качестве такого оберега, — заявил Лебедев.

Путешественник предложил создать общественное движение для возвращения уважения к триколору. Он считает, что руководство РФ допустило много ошибок, из-за которых граждане перестали с почтением относится к флагу.

Например, людям запрещали вешать флаг на балконе или ещё каким-то образом запрещали людям чувствовать причастность и любовь к родному флагу. При этом у нас считается возможным нанести триколор абсолютно на любую поверхность, — резюмировал Лебедев.

Накануне Лебедев сравнил государственные флаги России и США. Он подчеркнул, что «единственный годный» триколор висит на Тургеневской площади в Москве напротив станции метро «Чистые пруды».