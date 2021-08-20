Артемий Лебедев рассказал о неуважении россиян к флагу страны

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своём YouTube-канале оценил новость о том, что в Каменске-Уральском отметят День государственного флага, составив триколор из автомобилей. Лебедев в ролике неоднократно отметил, что жители РФ не уважают флаг своей страны.
Бизнесмен
Оказывается, дешёвая ткань — это не самое страшное, что бывает. Ребята накидали просто вариантов, из которых понятно, что флаг в России — это вещь, к которой вообще никто не испытывает никакого уважения. Но при этом все считают, что его можно использовать в качестве такого оберега, — заявил Лебедев.
Путешественник предложил создать общественное движение для возвращения уважения к триколору. Он считает, что руководство РФ допустило много ошибок, из-за которых граждане перестали с почтением относится к флагу.
Например, людям запрещали вешать флаг на балконе или ещё каким-то образом запрещали людям чувствовать причастность и любовь к родному флагу. При этом у нас считается возможным нанести триколор абсолютно на любую поверхность, — резюмировал Лебедев.
Накануне Лебедев сравнил государственные флаги России и США. Он подчеркнул, что «единственный годный» триколор висит на Тургеневской площади в Москве напротив станции метро «Чистые пруды».