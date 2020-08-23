Анита Цой показала свою старшую сестру

Певица Анита Цой редко показывает своих родных. О её семье практически ничего неизвестно. Но в честь дня рождения сестры артистка решила сделать исключение и опубликовала их совместное фото.
По её словам, Наталья — старшая из четырёх сестёр. Именно она занималась воспитанием младших детей.
Мы все поздравляем тебя с юбилеем! Я всегда держала и держу на тебя равнение. Ты — крепкий орешек с тонким, чутким и добрым миром внутри. Я преданно тебя люблю и благодарю за наше детство и юность, в которых ты сыграла главную роль в моей жизни. Если бы не ты, я бы не нашла свою вторую половину, — написала звезда в Instagram.
При этом она добавила загадочный хештег #ктовтеметотпоймёт.
Как ранее писал NEWS.ru, певица София Ротару, недавно отметившая своё 71-летие, показала снимки с праздника. Внимание поклонников привлёк снимок артистки с её младшей сестрой Аурикой. Подписчики пришли в восторг от семьи Ротару. По их словам, 61-летняя Аурелия невероятно похожа на Софию, хотя у них разный цвет волос.
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