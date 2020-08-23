Анита Цой показала свою старшую сестру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Мария Горбань решила провести свои августовские каникулы в Турции. Звезда не удержалась и сразу же опубликовала несколько снимков в купальнике.

Мы приехали в Турцию, — поделилась светская львица. По её словам, у отдыхающих каждый день проверяют температуру. Весь персонал ходит в масках и перчатках. Продукты проходят двойную очистку. В свою...