Анисина рассказала, как ей предлагали соврать про коронавирус ради гонорара

https://static.news.ru/photo/d3403bf8-96bc-11ea-87bc-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Vladimir Lukjanov​​​​​​​/Global Look Press

Известная фигуристка и гражданская жена Никиты Джигурды Марина Анисина в настоящее время находится с детьми в самоизоляции во Франции. Она сообщила, что недавно ей позвонили с российского телевидения и предложили за деньги рассказать в ток-шоу, как она или её дети заразились коронавирусом.

С телевидения звонили и предлагали, чтобы я соврала, что заболела коронавирусом. Или кто-то из детей моих заболел. Сериал они хотели такой делать, — рассказала KP.RU Анисина.

Фигуристку это предложение очень оскорбило, она заявила, что не может врать и уж тем более наговаривать что-то на своих детей. Кроме того, она усомнилась, что все те заражённые, которых уже показывали на ток-шоу, действительно болели коронавирусом.

Я абсолютно уверена, что та же Дана Борисова не болела «короной». И некоторые другие, может, чем-нибудь иным болели, — резюмировала Анисина.

Как писал NEWS.ru, народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И деньги ей не перевели на карту, как это обычно бывает, а отдали наличкой, рассказала её подруга, телеведущая Дана Борисова. Борисова хотела рассказать об этом поступке на «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением. Ведущая сказала, что после этого начала сомневаться в реальности заболевания у Васильевой. Теперь Борисова не исключает, что вся эта история была «высосана из пальца».