Васильевой заплатили 120 тысяч в «Пусть говорят» за эфир про COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d289b22-9441-11ea-badd-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И перевели деньги ей не на карту, как это обычно бывает, а отдали «наличкой», рассказала журналистам бывшая подруга Васильевой телеведущая Дана Борисова.

Она сообщила, что лично помогала актрисе устроиться в хорошую клинику в Москве после того, как та почувствовала недомогание. По словам Борисовой, артистке в больнице сделали все необходимые тесты на коронавирус, провели обследование организма, после чего Васильева попросту сбежала из медучреждения. И сделала это народная артистка, как заметила телеведущая, в три часа ночи, без маски и прямо в тапках.

Борисова хотела рассказать об этом поступке на «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением.

При этом, как заявила Борисова, актрисе «прямо к постели» принесли деньги за то, чтобы она вышла в эфир по скайпу. Ведущая возмутилась тем, что средства Васильевой не перевели на карту, а передали «наличкой» .

Я точно знаю, что в «Пусть говорят» наличкой никогда не платят участникам, да ещё и перед эфиром. А ей же, которая так неблагодарно всех кинула, ещё до эфира вечером отвезли домой 120 тысяч рублей! По нынешним временам, согласись, неплохая сумма. Особенно учитывая, что она сбежала из больницы и спасибо никому не сказала. «А если, мол, не привезёте — в эфир по скайпу не выйду!», — цитирует Борисову «Экспресс-газета».

После этого ведущая сказала, что после этого начала сомневаться в реальности заболевания у Васильевой. Теперь Борисова не исключает, что вся эта история была «высосана из пальца».

Ранее NEWS.ru писал, что 1 мая Татьяна Васильева почувствовала себя плохо. В больнице медики диагностировали у неё коронавирус, не все результаты анализов ещё готовы.

На своей странице в Instagram она рассказала, что больницы переполнены, врачи работают без остановки, «кашель в больнице стоит оглушающий».