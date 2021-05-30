Ани Лорак озвучила гонорар за фотосессию в стиле hot

https://static.news.ru/photo/5941d94c-c1b8-11eb-b587-96000091f725_660.jpg Фото: anilorak/instagram.com

Певица Ани Лорак призналась, что ей периодически поступают предложения сняться в мужских журналах, причём гонорар за одну фотосессию может достигать миллиона рублей. Об этом пишет StarHit.

Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot, — отметила артистка.

Сама она не торопится обнажаться перед камерой, хотя ранее снималась для мужских журналов, и не прочь поделиться очень откровенными снимками в собственных соцсетях или при съёмках клипов.

Ранее Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того, как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям.

Как рассказала певица, Константин Меладзе помог ей записать композицию «Верни мне любовь» вместе с Валерием Меладзе. Но спустя какое-то время она поняла, что продюсер смотрит на неё не только как на творческую личность, намекая на интимную сторону работы с композитором.