Анфиса Чехова рассказала о минусах самоизоляции

https://static.news.ru/photo/cbe1e6a4-7ff6-11ea-b0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: achekhova/instagram.com

Телеведущая Анфиса Чехова проводит карантин сидя дома. Однако она столкнулась с множеством проблем, которые раньше не замечала из-за постоянных разъездов.

Проснулась сегодня в 4 часа утра от того, что соседи сверху неожиданно решили устроить среди ночи вечеринку и врубили музыку на всю мощь, — пожаловалась светская львица.

Вечеринка длилась десять минут, а потом внезапно прекратилась. Звезда не понимает, что это было. По её словам, теперь люди научатся ценить свою свободу и путешествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что советский и российский рок-музыкант Сергей Галанин уехал в загородный дом. По его словам, там легче переносится режим самоизоляции.