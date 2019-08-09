https://static.news.ru/photo/954bc7d0-bc2a-11e9-9afe-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигурист Пётр Чернышёв уехал в Ялту для работы в шоу «Золушка», а его жена, актриса Анастасия Заворотнюк в это время решила пересмотреть сериал «Моя прекрасная няня».

Как призналась артистка изданию «7Дней», по будням она смотрит ситком, принёсший ей огромную популярность.

Как писал News.ru, Заворотнюк и Чернышёв стали родителями дочери Милы. По словам 47-летней актрисы, она стала мамой в третий раз в определённой степени благодаря Татьяне Навке. Увидев её маленькую дочь Надю Пескову выходящей на лёд в финале шоу «Руслан и Людмила», артистка окончательно решила, что хочет подарить супругу малышку.