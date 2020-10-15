Алсу вернулась к образу холодной блондинки, принёсшему ей славу

https://static.news.ru/photo/87c1f934-0f55-11eb-abd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: alsou_a/instagram.com

Певица Алсу неожиданно сменила имидж, перекрасив волосы в блонд. Поклонники артистки неоднозначно восприняли перемены.

Алсу нечасто меняет имидж. 37-летнюю звезду поклонники привыкли видеть в элегантных и сдержанных нарядах. Несколько лет певица носит удлинённое каре и отдаёт предпочтение акцентному макияжу. Неожиданно артистка предстала перед поклонниками в новом образе — со светлыми волосами и нежным мейкапом.

Организм требует каких-то перемен. А если так? — подписала снимок в новом образе в своём Instagram Алсу.

Часть поклонников сочла, что брюнеткой певица смотрелась более органично и тёмный цвет волос придавал ей лоска. А многие отметили, что со светлыми волосами Алсу выглядит юной, как в клипе «Зимний сон», который в 90-х годах принёс артистке народную любовь.

Глядя на эти фото, вспоминается «Зимний сон», — отметила пользовательница под ником balieva_.

Как писал NEWS.ru ранее, самый младший ребёнок в семье певицы Алсу — четырёхлетний сын Рафаэль — больше всего любит машинки и мультики, но при этом уже радует родителей первыми проявлениями талантов. Об этом рассказала сама артистка, которая, впрочем, не спешит делать ребёнка публичным.