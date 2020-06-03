Алсу оценила шутку Жанны Мартиросян в TikTok

Певица Алсу оценила шутку Жанны Мартиросян, принявшей участие в популярном челлендже. Для фокуса отечественные и зарубежные звёзды трут стекло, и в отражении они получаются полностью в вечернем макияже.
Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна
Не понимаю, что я делаю не так? Может, тряпка не та?! — пошутила Мартиросян.
В ответ певица Алсу
Жаннулик, вот закончится карантин, приедет к тебе самый крутой тиктокер тётя Алсу и покажет мастер-класс! Я почти освоила, — ответила она.
Ранее NEWS.ru писал, что комик Гарик Харламов совершил очередной выпад в адрес ведущей телепрограммы «Давай поженимся!». Резидент Comedy Сlub высмеял новый выпуск передачи, смонтировав видеоролик, где вместо жениха появляется герой фильма ужасов.
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