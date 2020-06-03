Алсу оценила шутку Жанны Мартиросян в TikTok

https://static.news.ru/photo/5176afe2-a5b4-11ea-905a-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Певица Алсу оценила шутку Жанны Мартиросян, принявшей участие в популярном челлендже. Для фокуса отечественные и зарубежные звёзды трут стекло, и в отражении они получаются полностью в вечернем макияже.

Возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна разместила видеоролик на своей странице в Instagram, в котором с серьёзным видом усомнилась в качестве тряпки.

Не понимаю, что я делаю не так? Может, тряпка не та?! — пошутила Мартиросян.

В ответ певица Алсу написала , что когда закончится карантин, она научит её этому трюку.

Жаннулик, вот закончится карантин, приедет к тебе самый крутой тиктокер тётя Алсу и покажет мастер-класс! Я почти освоила, — ответила она.

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