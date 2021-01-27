Алибасова потеряли на суде по квартире Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/c3094636-6064-11eb-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бари Алибасов не появился в суде на рассмотрении дела по квартире его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. По неофициальной информации, продюсер всё ещё находится на лечении в наркологической клинике.

Речь идёт об обжаловании решения Троицкого суда Москвы, с которым в суд пришли представители продюсера. Согласно решению первой судебной инстанции, спорное жильё в Новой Москве, из-за которого произошёл весь сыр-бор, снова принадлежит актрисе. Сделка по отчуждению её квартиры признана недействительной.

Сама Федосеева-Шукшина в суд пришла, несмотря на свои 82 года. Вместе с ней в судебном заседании присутствовала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сообщает KP.RU.

Квартира, о которой идёт речь, ранее была подарена актрисой своему мужу с тем, чтобы он передал жильё внукам Федосеевой-Шукшиной — близнецам Фоке и Фоме. Однако, продюсер повёл себя странно: он переписал квартиру жены на своего помощника Сергея Моцаря, который стал полноправным хозяином жилья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уголовное дело по заявлению актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной против её бывшего мужа Бари Алибасова не будет возбуждено. Об этом рассказал Вадим Горжанкин — представитель адвоката продюсера Романа Кандаурова.