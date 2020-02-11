https://static.news.ru/photo/51ef8e46-4cac-11ea-9e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: alibasov_nana/instagram

Одной из задач участников музыкального коллектива «На-На» была любовная миссия, заявил продюсер Бари Алибасов. По его словам, он поощрял и всячески приветствовал встречи своих подопечных с фанатками, которые происходили по всему Советскому Союзу. Время от времени к гостиницам артистов девушки якобы даже приносили младенцев, утверждая, что это — их дети.

Именно секс-миссия отличала «нанайцев» от солистов популярной в тот же период группы «Ласковый май», считает продюсер.

Там пели детдомовцы, сироты, <...> а у меня все ребята — жеребцы, осеменители. <...> Им надлежало «опылять» всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста, — цитируют Алибасова «Дни.ру».

Такое указание наставника, уверяет продюсер, его подопечные выполняли с энтузиазмом. Однако время от времени они всё же попадали в любовные сети. Из-за девушек коллектив покинули Владимир Лёвкин и Павел Соколов. По словам шоумена, первому он сам указал на дверь, второй принял решение самостоятельно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алибасов поделился с подписчиками семейной фотографией, на которой он обнимает свою супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, и при этом держит зубами мандарин.