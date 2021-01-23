Алфёрова впервые показала своего приёмного сына

https://static.news.ru/photo/ae2ae3c2-5da9-11eb-b64b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алфёрова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Советская и российская актриса, народная артистка РФ Ирина Алфёрова впервые показала общественности своего приёмного ребёнка. Произошло это в эфире программы телеведущего Андрея Малахова, который признался в Instagram, что ждал этой встречи 10 лет.

Александру 34 года. Он не связан с шоу-бизнесом и работает в строительной компании, а также подрабатывает копирайтером.

Моя любовь! — сказала Алфёрова, когда сын появился в студии.

Он поведал, что когда ему было 11 лет, умерла его мама, Татьяна, которая приходилась актрисе сестрой. После этого Алфёрова забрала мальчика к себе.

Самая красивая актриса советского кино и бывшая супруга Александра Абдулова больше 25 лет замужем за актёром Сергеем Мартыновым. 70-летняя Ирина Ивановна очень тепло относится и к его детям Анастасии и Сергею, которым она стала мамой.

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