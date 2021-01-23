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«Как 20 лет назад»: Волочкова поразила поклонников помолодевшим видом

19:44, 23 января 2021 134
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Подписчики 45-летней балерины Анастасии Волочковой пришли в восторг от её новых фото. Для фотосессии артистка преобразилась и заметно помолодела.

На первом снимке Волочкова позирует в балетной пачке в образе белого лебедя из «Лебединого озера». Визажисты выбрали для Анастасии яркий макияж, который выглядит очень органично для этого театрального кадра.

На втором фото танцовщица предстала в расшитом кружевом платье с экстремальным декольте. Дополнили лук крупные сияющие серьги.

Пользователей восхитил образ балерины, они отметили, что макияж ей очень идёт и она выглядит на пару десятков лет моложе.

Макияж восхитительный. Вам очень идёт. / Безумно красивая. / Словно 20 лет назад. / Необыкновенная женщина, — восхитились поклонники Волочковой.

Ранее Волочкова поделилась с подписчиками ужасающей фотографией и показала, как балет искалечил её ноги, сообщал NEWS.ru.

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