«Как 20 лет назад»: Волочкова поразила поклонников помолодевшим видом

https://static.news.ru/photo/708c4d78-5d9d-11eb-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Подписчики 45-летней балерины Анастасии Волочковой пришли в восторг от её новых фото. Для фотосессии артистка преобразилась и заметно помолодела.

На первом снимке Волочкова позирует в балетной пачке в образе белого лебедя из «Лебединого озера». Визажисты выбрали для Анастасии яркий макияж, который выглядит очень органично для этого театрального кадра.

На втором фото танцовщица предстала в расшитом кружевом платье с экстремальным декольте. Дополнили лук крупные сияющие серьги.

Пользователей восхитил образ балерины, они отметили, что макияж ей очень идёт и она выглядит на пару десятков лет моложе.

Макияж восхитительный. Вам очень идёт. / Безумно красивая. / Словно 20 лет назад. / Необыкновенная женщина, — восхитились поклонники Волочковой.

Ранее Волочкова поделилась с подписчиками ужасающей фотографией и показала, как балет искалечил её ноги, сообщал NEWS.ru.