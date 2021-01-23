«Как 20 лет назад»: Волочкова поразила поклонников помолодевшим видом

Подписчики 45-летней балерины Анастасии Волочковой пришли в восторг от её новых фото. Для фотосессии артистка преобразилась и заметно помолодела.
На первом снимке Волочкова позирует в балетной пачке в образе белого лебедя из «Лебединого озера». Визажисты выбрали для Анастасии яркий макияж, который выглядит очень органично для этого театрального кадра.
На втором фото танцовщица предстала в расшитом кружевом платье с экстремальным декольте. Дополнили лук крупные сияющие серьги.
Пользователей восхитил образ балерины, они отметили, что макияж ей очень идёт и она выглядит на пару десятков лет моложе.
Макияж восхитительный. Вам очень идёт. / Безумно красивая. / Словно 20 лет назад. / Необыкновенная женщина, — восхитились поклонники Волочковой.
Ранее Волочкова поделилась с подписчиками ужасающей фотографией и показала, как балет искалечил её ноги, сообщал NEWS.ru.