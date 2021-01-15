Волочкова показала, как балет искалечил её ноги

https://static.news.ru/photo/1175e9c6-57e8-11eb-8209-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками ужасающей фотографией, на которой запечатлены её ступни.

В настоящее время она усердно готовится к новому спектаклю. Репетиции не проходят бесследно — на снимке видно, что ступни звезды перебинтованы. Рядом лежат бежевые пуанты.

Результат продолжительных репетиций... Перед предстоящим спектаклем, — написала Волочкова.

Подписчики балерины не смогли прокомментировать публикацию, так как она отключила эту возможность.

Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова удивила поклонников праздничным сюрпризом. Балерина пустилась в пляс на улице у новогодней ёлки, будучи в одном бикини. Танец артистка сопроводила поздравлением. Она рассказала, что новогоднюю ночь провела с любимым человеком на Мальдивах. Артистка назвала его имя — Олег, но лица мужчины так и не показала. На новогоднем фото в кадр попала только рука с бокалом шампанского.