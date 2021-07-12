Звезда полюбившейся многим российским зрителям телепередачи «Галилео» Александр Пушной будет вести новое шоу на СТС «Купите это немедленно». Новость об этом появилась на официальном сайте телеканала.

Финалистам всероссийского кастинга предстоит за полторы минуты на сцене доказать уникальность своих разработок не только зрителям в зале, но и крупнейшим бизнесменам страны, — заявили в СТС.

Основной идеей проекта является предоставление уникальной возможности авторам необычных изобретений показать свои творения широкой публике. Причём оценивать креативные проекты изобретателей будут не только зрители, но и бизнесмены, которые могут помочь талантливым инженерам запустить свой продукт в массовое производство.

Пушной не случайно был выбран на роль ведущего: он не только имел опыт работы с различными изобретениями, но также имеет степень магистра по радиофизике. Сам Александр очень рад быть частью проекта, который поможет малоизвестным изобретателям показать свои проекты публике.

Ранее Александр Пушной рассказал о шутке, которую Александр Масляков запретил ему озвучивать на сцене КВН.