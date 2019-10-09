https://static.news.ru/photo/bbd4ba94-ea81-11e9-a80d-fa163e074e61_660.jpg Александр Масляков Фото: Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент КВН Александр Масляков прокомментировал слова экс-участника клуба Нурлана Сабурова о якобы взимаемых с команд поборов.

Какие взносы? Мы ничего не можем сказать, — цитирует радиостанция « Говорит Москва » слова Маслякова.

Глава КВН также не смог вспомнить самого Сабурова и команду, в составе которой он выступал.

Накануне тот заявил, что клуб взимает с команд сборы за выступления. По словам комика, чем выше лига, тем дороже команде обходится участие в ней.

Как писал News.ru, слова экс-кавээнщика опроверг постоянный член жюри клуба Юлий Гусман. Он утверждает, что за более чем полувековой период существования КВН ни разу не сталкивался с коррупцией в нём. Гусман добавил, что продюсерский центр Маслякова и выпускаемые им программы существуют за счёт самоокупаемости.