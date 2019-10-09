Президент КВН Александр Масляков прокомментировал слова экс-участника клуба Нурлана Сабурова о якобы взимаемых с команд поборов.
Какие взносы? Мы ничего не можем сказать, — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова Маслякова.
Глава КВН также не смог вспомнить самого Сабурова и команду, в составе которой он выступал.
Накануне тот заявил, что клуб взимает с команд сборы за выступления. По словам комика, чем выше лига, тем дороже команде обходится участие в ней.
Как писал News.ru, слова экс-кавээнщика опроверг постоянный член жюри клуба Юлий Гусман. Он утверждает, что за более чем полувековой период существования КВН ни разу не сталкивался с коррупцией в нём. Гусман добавил, что продюсерский центр Маслякова и выпускаемые им программы существуют за счёт самоокупаемости.