https://static.news.ru/photo/9e80602a-ea7b-11e9-ae69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режиссёр и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова бывшего члена клуба Нурлана Сабурова о деньгах, которые команды платят за участие в той или иной лиге. Он заявил, что за 52 года игры ни разу не сталкивался с коррупционной составляющей.

По словам Гусмана, продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счёт самоокупаемости. Так что, считает режиссёр, если «взносы» и существуют, то они направлены на организацию мероприятий.

Гусман добавил, что членам жюри команды не платят. Он пояснил, что игру судят обеспеченные люди, и он просто не может представить, как им дают взятку, передаёт « 360 ».

Как ранее писал News.ru, Сабуров рассказал о закулисье КВН. По его словам, за участие в турнирах лиги участникам приходится платить.