Режиссёр и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова бывшего члена клуба Нурлана Сабурова о деньгах, которые команды платят за участие в той или иной лиге. Он заявил, что за 52 года игры ни разу не сталкивался с коррупционной составляющей.
По словам Гусмана, продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счёт самоокупаемости. Так что, считает режиссёр, если «взносы» и существуют, то они направлены на организацию мероприятий.
Гусман добавил, что членам жюри команды не платят. Он пояснил, что игру судят обеспеченные люди, и он просто не может представить, как им дают взятку, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Сабуров рассказал о закулисье КВН. По его словам, за участие в турнирах лиги участникам приходится платить.
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