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Устроившего драку с врачом скорой помощи и полицейским актёра Кирилла Емельянова могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Адвокат звезды сериала «Кадетство» считает, что артисту реальный срок не грозит, максимум присудят 15 суток ареста и штраф. При этом могут обойтись и меньшей суммой, например в 20 тысяч рублей, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, 18 марта в Москве правоохранительные органы задержали Емельянова за драку с персоналом скорой помощи. Медиков вызвала подруга актёра Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по уголовному делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Емельянову не понравилось, как ему оказывают помощь.