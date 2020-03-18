Актёр Кирилл Емельянов в нетрезвом состоянии подрался с фельдшером скорой помощи. Его задержала полиция.
В Москве правоохранительные органы задержали звезду сериала «Кадетство» за драку с персоналом скорой помощи,
Когда врачи пытались привести актера в чувство, он набросился на фельдшеров с кулаками. В результате один из медицинских работников получил травму и написал заявление в полицию.
Как ранее писал NEWS.ru, сын популярной актрисы Екатерины Семёновой был экстренно
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