Кирилл Емельянов Кирилл Емельянов Фото: otec_kirill/instagram.com

Актёр Кирилл Емельянов в нетрезвом состоянии подрался с фельдшером скорой помощи. Его задержала полиция.

В Москве правоохранительные органы задержали звезду сериала «Кадетство» за драку с персоналом скорой помощи, сообщает ТВЦ. Отмечается, что медиков вызвала подруга актёра. По её словам, Емельянов пришёл со съёмок пьяный и отключился.

Когда врачи пытались привести актера в чувство, он набросился на фельдшеров с кулаками. В результате один из медицинских работников получил травму и написал заявление в полицию.

Как ранее писал NEWS.ru, сын популярной актрисы Екатерины Семёновой был экстренно доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского. У 34-летнего Ивана Батурина диагностировали инсульт. Сейчас он находится в реанимации.

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