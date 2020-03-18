https://static.news.ru/photo/53ffead6-694a-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Емельянов Фото: otec_kirill/instagram.com

Актёр Кирилл Емельянов в нетрезвом состоянии подрался с фельдшером скорой помощи. Его задержала полиция.

В Москве правоохранительные органы задержали звезду сериала «Кадетство» за драку с персоналом скорой помощи, сообщает ТВЦ. Отмечается, что медиков вызвала подруга актёра. По её словам, Емельянов пришёл со съёмок пьяный и отключился.

Когда врачи пытались привести актера в чувство, он набросился на фельдшеров с кулаками. В результате один из медицинских работников получил травму и написал заявление в полицию.