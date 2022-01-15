Актёр сериала «Солдаты» сделал предложение избраннице на глазах у зрителей

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной продюсеру Диане Бичаровой прямо со сцены. Актёр предложил ей выйти за него замуж 14 января во время финального поклона после спектакля «Женатый таксист» в столичном Театре на Юго-Западной, пишет KP.RU.

Спасибо, что вы приходите сюда как домой. Это действительно наш общий дом. И пришло время открыться по-настоящему. Диана, где ты, солнце моё? Я тебя не узнал! Ты так изменилась, девочка моя... Выходи за меня замуж! — сказал он, высматривая свою возлюбленную в зрительном зале.

После этих слов актёр спустился в первый ряд и вручил ошеломлённой Бичаровой букет и коробочку с помолвочным кольцом. Страстный коллекционер антиквариата Гришечкин берёг это кольцо для особого случая. Как оказалось, бриллианты общим весом два карата оказались раритетом стоимостью 1,5 млн рублей.

Для 59-летнего Гришечкина этот брак станет вторым. С первой супругой он прожил 25 лет, в 2017 году она умерла от онкологии. После её смерти он долго боролся с депрессией, отказывался от походов на мероприятия и праздники. Лишь спустя четыре года общие друзья познакомили его с 33-летней Дианой Бичаровой — продюсером скандально известных персонажей светской хроники Гогена Солнцева и Дианы Шурыгиной.

Вячеслав Гришечкин — актёр Театра на Юго-Западе, в котором служит с момента основания в 1977 году. Он известен российским телезрителям по ролям в сериалах, наиболее популярные из которых — «Солдаты», «Каменская», «Маргоша», «Марш Турецкого» и другие.

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