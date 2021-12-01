Психолог дал советы, как быстрее выйти замуж при дефиците мужчин

Психолог Павел Жаневров дал советы, как женщинам быстрее выйти замуж при дефиците мужчин в РФ. О последнем свидетельствуют данные Росстата, согласно которым на десять мужчин в стране приходится 11,5 женщин — и к 2036 году эта пропорция сильно не изменится, пишет URA.RU.

В первую очередь россиянкам нужно меньше придираться к будущим супругам, советует специалист.

В первую очередь, российским женщинам следует перестать конкурировать с другими, а направить своё внимание на то, чтобы увеличивать уровень счастья мужчины рядом с собой. Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род, — уточняет психолог.

Не надо зацикливаться на статусе и богатстве будущего избранника, а лучше присмотреться к психологической совместимости и комфортному совместному времяпрепровождению. Также не стоит медлить с выбором мужа и как можно скорее отправляться в ЗАГС регистрировать отношения.

По словам психолога, эти рекомендации как никогда актуальны для россиянок. Кроме того, что женщин в России больше, чем мужчин, последних косит более высокая смертность.

Интересно, что совершенно другая обстановка царит на Чукотке. Там на 10 мужчин приходится 9,5 женщин. И через 15 лет, полагают эксперты, их будет 10 к восьми.

Ранее переехавшая вместе с мужем в Иран россиянка рассказала, что между русскими и персами очень много общего. По словам блогера Кристины Бошчех, жители Ирана прекрасно относятся к классическим произведениям русской литературы.