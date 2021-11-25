Россиянка вышла замуж за иранца и назвала их общие черты с русскими

Переехавшая вместе с мужем в Иран россиянка рассказала, что между русскими и персами очень много общего. По словам блогера Кристины, жители Ирана прекрасно относятся к классическим произведениям русской литературы. Об этом сообщает «Мослента».

У русских и иранцев гораздо больше общего, чем нам кажется. Если не брать во внимание религиозные аспекты, менталитет очень похож. Мы понимаем юмор друг друга, читаем одни и те же книги — иранцы любят и понимают нашу классику, — заявила женщина.

При этом она отметила, что благодаря этому сходству она смогла построить отношения с мужем. Она отметила, что супруг очень положительно относится к русской музыке.

Ранее сообщалось, что у испанцев очень много стереотипов о русских, навязанных как СМИ и Интернетом, так и самими туристами из России. Жители испанской Валенсии, например, признались, что чаще всего при упоминании РФ у них в головах возникает страна, где очень холодно и пьют много водки.

А те испанцы, которые бывали в России, делятся только положительными эмоциями и ничего плохого про страну сказать не могут. Многие посещают Москву и Петербург, говорят о красоте Эрмитажа. Единственное, что смущает туристов, — «слишком суровые» сотрудники таможни, особенно женщины.